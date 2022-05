A uštediš i na gorivu

Da nema čovjeka, skoro svu Hrvatsku prekrivale bi šume. Zbog potrebe za prostorom koji će omogućiti napasanje stoke i uzgoj hrane, čovjek je pretvarao šume u travnjake. Zahvaljujući takvim aktivnostima nastali su iznimno bogati otvoreni krajobrazi koji su postali važni za opstanak brojnih biljnih i životinjskih vrsta. Osim njih postoje i prirodni travnjaci koji su prisutni na područjima gdje su uvjeti takvi da drvenaste vrste ne mogu rasti. U Hrvatskoj su to najčešće planinski i pretplaninski travnjaci gdje zbog oštrih klimatskih uvjeta uspijevaju samo zeljaste biljke. Dobrotvorna organizacija za zaštitu prirode Plantlife pokrenula je projekt No Mow May (Svibanj bez košnje) kojim poziva ljude da ostave svoje kosilice na mjesec dana kako bi divlje cvijeće prekrilo travnjake i time pospješilo bioraznolikost. Naime, nepokošeni travnjaci postaju staništa pčelama i drugim oprašivačima. Green