Uvijek zanimljivi investitor Nenad Bakić je ispričao priču o svom angažmanu Vartkesu na HRT-u: Varteks nije mogao dobiti niti kunu eksternog financiranja, ni od banaka, niti od tržišta kapitala i onda sam ja, čisto poduzetnički rekao ‘ok, posudit ću ja još 2 milijuna kuna’, pa još 3 milijuna kuna pa 2 pa 4 pa 1 i tako je to krenulo i onda moram reći da nisam bio potpuno racionalan nego sam gledao ‘ok kada smo već zagrizli toliko, idemo to spasiti’. Na koncu je to završilo povelikom investicijom, ali smo stabilizirali poslovni model. E sada još uvijek imamo bilancu slabu, rekao je Bakić. HRT (21 minuta)