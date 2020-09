Nenadoš Bjelacoš

Kada skautiramo igrače gledamo kako igraju, ali i karakter. Karakter je jako bitan, bitniji mi je od toga da je igrač možda kvalitetniji. Olmo je najbolji igrač kojeg sam trenirao, a Dinamo najveći klub kojeg sam trenirao. Olmo je najperfektniji i na terenu i izvan njega, staložen dečko, stoji na zemlji s obje noge. Potpuno je normalan. Mamić je stvarao Dinamo, dovodio igrače. On je doveo Petkovića, Oršića, a ne ja. On jako dobro poznaje nogomet, dobro može procijeniti igrača. Dobro surađujemo. Iako naš kontakt nije velik. Njegov bijeg od pravosuđa? To su njegove privatne stvari. N1