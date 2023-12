Malo nas je, ali smo ekscentrični

Emma Morano, najstarija žena na svijetu prema Guinessovoj knjizi rekorda, danas navršava 117 godina. Kaže da ne želi slaviti rođendan, no ipak joj dolaze gosti diljem svijeta ne bi li doznali tajnu njene dugovječnosti. Liječnici kažu da je to u genima, no Emma ritualno svaki dan pojede dva jaja. BBC, Telegraph