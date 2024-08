Jedna država, a dva mora

Proteklih mjeseci intenzivno se radi na pripremi za kandidaturu za Guinnessovu knjigu rekorda. Kako bi se okitili tom titulom, u svijet je iz Karinskog mora poslana i milenijska poruka. Ukuca li se na internetsku tražilicu pojam “najmanje more na svijetu”, pojavit će se Mramorno more. Njegova površina je 11 i pol tisuća kilometara kvadratnih. a Karinskog 6. Ovih dana iz Karina kreće sva potrebna dokumentacija prema Guinnessu, pa bi Karinsko more i službeno vrlo brzo moglo ponijeti titulu najmanjeg. Najstarija kartografska potvrda da se ovaj dio Jadranskoga mora naziva Karinskim morem, potječe iz 1781. godine, na karti Dalmacije zadarskog mjernika i kartografa Josipa Ante Grandisa. HRT