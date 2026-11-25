Emisija Labirint donosi priče stočara iz Slavonije i Like koji zbog nepravilnosti na javnim natječajima ne mogu doći do državnog poljoprivrednog zemljišta. Ivica Bosak iz Čađavice odbijen je zbog navodno nepotpune dokumentacije te je, unatoč kasnijim presudama Županijskog i Vrhovnog suda u svoju korist, ostao bez obećanih hektara. Sličnu sudbinu dijeli i njegov sumještanin Daniel Katalinić, koji je zbog krivotvorenog potpisa odricanja od zemlje odselio u Austriju. U Lici, mljekar Daniel Delić godinama dokazuje pogrešku Hrvatskih šuma pri dodjeli pašnjaka, no institucije prebacuju odgovornost, pa oštećeni poljoprivrednici pravdu i odštetu traže privatnim tužbama protiv države. HRT, Index