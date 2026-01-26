Svi su mislili da netko drugi pazi

Požar u Vjesnikovu neboderu razotkrio je zapuštenost zgrade i otvorio pitanja odgovornosti, protupožarne zaštite i nadzora. Emisija Labirint donosi svjedočanstva bivših novinara, vatrogasaca i stručnjaka, rekonstruira kobnu noć i neobično širenje vatre prema nižim katovima te propituje je li sustav zaštite funkcionirao. Uz policijski zaključak o podmetanju požara, ostaju dvojbe oko propusta u osiguranju objekta i odnosa države prema simbolu hrvatskog novinarstva. HRT