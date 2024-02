A možda i manjak blagajnica

Dok se trgovinama dopušta rad maksimalno 16 nedjelja u godini, radno vrijeme samoposlužnih aparata najčešće je od 0 do 24 sve dane u tjednu pa su razne namirnice poput jaja, sira, mlijeka i steakova, ipak dostupne stalno. Za očekivati je da će prodaja na aparatima za to vrijeme biti povećana, a pogotovo otkako su trgovine mahom prisljene zatvoriti vrata nedjeljom. S druge strane, samoposlužni aparati koji rade u sklopu trgovine, često imaju isto radno vrijeme kao i ta trgovina. Nisu samo prehrambeni proizvodi u ponudi; u samoposlužnim aparatima mogu se pronaći i ostali proizvodi kao što su sredstva za čišćenja automobila, kozmetika ili pak proizvodi za životinje. Predviđa se da će samoposlužni aparati za prodaju hrane pokazivati najveću godišnju stopu rasta (CAGR) od čak 8,4 posto u razdoblju od 2023. do 2032. prenosi Yahoo!finance. Lider