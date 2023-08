Unfall, ja

Uz električne automobile vodik se dugo činio kao jedna od alternativa automobilima na benzin i dizel. No čini se da on polako ispada iz utrke. Neki proizvođači automobila koji su imali velike planove s vodikom više ga ne spominju, a energetski div British Petroleum sada je najavio da ne vidi taj plin kao releventnu zamjenu za benzince i dizelaše u periodu do 2050. godine. Prema BP-u, više od 70 posto automobila u svijetu bilo bi do sredine stoljeća na električni pogon. Ostatak će se i dalje primarno opskrbljivati ​​naftnim derivatima, uz manje količine biogoriva i prirodnog plina. Revija HAK