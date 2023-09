"Odluka nažalost nije bila moja"

To je rat dviju brzina, a to pokazuju i slike koje stižu iz Ukrajine. Rovovska bitka na fronti, napadi dronovima, moderni sustavi za protuzračnu obranu – i iznad svega toga satelitska mreža uz čiju pomoć se s područja cijele zemlje u stvarnom vremenu može dobiti nevjerojatnu količinu podataka. Satelitski nadzor kretanja neprijatelja, odnosno visoko tehnološki sustavi za raspoznavanje glasova i komunikacije, analiza geoprostornih podataka, sve te stvari počivaju na tehnologijama koje se skupno može nazvati „umjetnom inteligencijom”. Borbene letjelice bez ljudske posade, kao što su to dronovi, pritom su relativno jednostavna oružja, i obje strane u ovom ratu ih masovno koriste. Tehnologija igra važnu ulogu i po pitanju zaštite vlastitih borbenih snaga. No, generalno je pravilo da moderna tehnologija ne može uvijek i u potpunosti riješiti sve vojne probleme. DW