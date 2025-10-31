Netflixov triler Kuća dinamita izazvao raspravu o realnosti nuklearnog napada - Monitor.hr
Još jedan dan u uredu: predsjednik, panika i nuklearka na horizontu

Netflixov triler Kuća dinamita izazvao raspravu o realnosti nuklearnog napada

Najnoviji Netflixov hit Kuća dinamita redateljice Kathryn Bigelow prikazuje 18 minuta kaosa dok američki predsjednik odlučuje kako reagirati na nadolazeću nuklearnu raketu. Iako nije temeljen na stvarnim događajima, film se oslanja na realne protokole i savjete vojnih stručnjaka, no Pentagon ga je proglasio „dramski pretjeranim“ i netočnim prikazom američke obrane. Stručnjaci ističu da bi stvarni napad uključivao više projektila, a ne jedan, dok autori brane film kao portret ljudske reakcije pod ekstremnim pritiskom, a ne vojnu rekonstrukciju. tportal


