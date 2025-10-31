Još jedan dan u uredu: predsjednik, panika i nuklearka na horizontu

„Film ruši pojam vremena. U stvarnosti, bilo je više od jednog suđenja i više lokacija. Na platnu, kraj se istovremeno čini i predug i prezbrzan, bez emocionalnog učinka do kojeg cijeli film vodi. Svejedno, nema razloga da se ne divimo filmu Kathryn Bigelow i njezinoj neustrašivosti. Suočila se s pitanjem treba li se bijela redateljica baviti ovom temom i svejedno uskočila. Verzija Ave DuVernay, naprimjer, bila bi jednako dobrodošla i možda potpuno drukčija. Ali Bigelow je redateljica koja je snimila Detroit. Snimila je vjerojatno najmoćniji film godine“, piše BBC o najnovijem filmu Kathryn Bigelow.