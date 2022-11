Znači da se mora gledati

Lucidno i naravoučenijski, u formi moralitetne parabole isto prezentira i provokativno-kontroverzna senzacija i globalni ultra-hit Squid Game, o skupini dobrovoljaca koja za enorman novčani iznos sudjeluje u šest smrtonosnih tradicijskih dječjih igara a koje pak svakom sljedećom postaju sve brutalnije; sastavljenoj od najrazličitijih nijansiranih i scenarističkih vrsno postavljenih individua – od gangstera do kockara dužnih kamatarima, od poslovnih ljudi s pronevjerama do migranata koji traže svoje mjesto pod suncem i do kojih je gledatelju istinski stalo. Upravo je rečena dihotomija sastavni dio vezivnog tkiva ovog antologijskog zeitgeist–mindgamera – barokno hiper-nasilje, naime, disparatna je protuteža dječjoj naivnosti okruženja i samih igara, a bazični konflikt pritom počiva na supostavljenim jukstapozicijama ja–mi, individualizacija–bezličnost mase. Jer, upravo glavni antijunak, nezreo i akrazičan čovjek, maksimalno evoluira tijekom igara i upravo integritetna moralna autonomija kao njegov neodvojiv atribut postaje klica rušenja dotadašnjeg poretka. Filmovi.hr