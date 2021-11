Borbena arena ekonomskog neoliberalizma

Računalni bot pregledao je 400 tisuća sati horor filmova i na temelju tog “učenja” napisao vlastiti scenarij. Na temelju tako napisanoga scenarija Netflixovi su animatori izradili vizualnu komponentu filma “Mr. Puzzles Wants You to Be Less Alive” (“Gospodin Zagonetka želi da budete malo manje živi”). Bug