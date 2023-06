Sva sreća pa je bio mrak

Poskupjelo je od 15 posto do 30 posto zbog povećane inflacije unutar zadnjih godinu dana. Dakle, to ćete osjetiti ove godine odmah na polici ili autoobveznog ili kasko osiguranja. To sve se događa zato što, kada se dogodi šteta, onda popravak, cijena rada, nabava dijelova i servisi koštaju drastično više nego što se sad povećala vaša cijena auto osiguranja. U praksi to znači kako će oni koji su osnovno osiguranje dosad plaćali 200 eura, istu će policu od ove godine plaćati oko 250 eura. Dnevnik Nove TV