I onda su svi sve htjeli znati

Newsletteri potječu još iz antičkog Rima, gdje su se vijesti (Acta Diurna) javno izlagale na pločama. U srednjem vijeku vijesti su kružile rukopisima dostupnima samo eliti, poput talijanskih avvisa ili njemačkih zeitungen. Razvoj tiska u 15. i 16. stoljeću omogućio je širenje biltena široj publici, a prvi kontinuirani tiskani newsletter pojavio se 1605. u Strasbourgu. U 20. stoljeću newsletteri postaju važni u organizacijama i supkulturama, a s internetom prelaze u digitalni format. Danas doživljavaju renesansu kroz platforme poput Substacka, spajajući tradiciju i nove tehnologije. Faktograf