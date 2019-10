Nick Cave & The Bad Seeds nastupit će iduće godine na festivalu INmusic na zagrebačkom Jarunu. Cave je na aktualnoj turneji bio u Beogradu i Ljubljani, oduševio publiku. Caveu će se na jarunskom otoku od 25. do 27. lipnja 2018. pridružiti i Queens Of The Stone Age, David Byrne, Skunk Anansie, Frank Carter & The Rattlesnakes. Festivalska ulaznica – 399 kuna. INmusic festival