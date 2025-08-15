Kad smo mi otišli u Njemačku, lastavice su odselile u Afriku
Nikad više praznih lastavičjih gnijezda: Ne vraćaju se u nekadašnja gnijezda
Najpoznatije ptice selice teške su samo dvadesetak grama, ali sposobne su preletjeti 5000 kilometara u potrazi za boljim uvjetima. Fenomen smanjenja broja lastavica, kažu stručnjaci, povezan je i s neizbježnim klimatskim promjenama te smanjenjem broja insekata. Problem je stanovništvo. Nema ljudi pa nema ni stoke, a lastavice se ne vraćaju u prazne štale. Naime, one se hrane kukcima koji lete po štali. Nekad smo imali 42 aktivna gnijezda danas jedva 18 – kažu u Međimurju. HRT