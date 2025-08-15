Kad smo mi otišli u Njemačku, lastavice su odselile u Afriku

Nikad više praznih lastavičjih gnijezda: Ne vraćaju se u nekadašnja gnijezda - Monitor.hr
Najpoznatije ptice selice teške su samo dvadesetak grama, ali sposobne su preletjeti 5000 kilometara u potrazi za boljim uvjetima. Fenomen smanjenja broja lastavica, kažu stručnjaci, povezan je i s neizbježnim klimatskim promjenama te smanjenjem broja insekata. Problem je stanovništvo. Nema ljudi pa nema ni stoke, a lastavice se ne vraćaju u prazne štale. Naime, one se hrane kukcima koji lete po štali. Nekad smo imali 42 aktivna gnijezda danas jedva 18 – kažu u Međimurju. HRT


Bez topline i insekata kojima se hrane, lastavice ne mogu preživjeti, a na njih sve teže nailaze

Dramatične fotografije šire se ovoga vikenda po društvenim mrežama, zbunjene ptice selice, posebno lastavice, okupljaju se po prozorima i balkonima, lete nisko u skupinama. Austrijske udruge koje se bave pticama objavile su fotografije desetaka ptica koje uginule ili nemoćne leže na tlu. Bez topline i insekata kojima se hrane, lastavice ne mogu preživjeti. “Dojave stižu sa svih strana, svi smo nemoćni“, kaže Manuel Jacmenović iz Društva za zaštitu, pomoć i proučavanje ptica Ornitološki laboratorij. Sa sve učestalijim naglim promjenama vremenskih uvjeta koje su posljedica klimatskih promjena, ove krhke ptice nemaju šanse. H-alter