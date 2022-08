Danas mu je gušt spustiti se 90 stepenica do mora i okupati se nedjeljom rano ujutro

Dok čitamo stihove pjesme “Drugi set” koju je rukom na komadu papira 1989. ispisao Đorđe Balašević, Nikola Pilić (82) briše se ručnikom i tumači pozadinu priče. – U životu sam slavio samo dva rođendana: pedeseti i sedamdeseti. Ovo mi je Balašević napisao za pedeseti, bio je to najljepši poklon. Rekao mi je da sad živim u drugom setu. – Sve ovisi o tome koga imam ovdje, je li netko na turniru ili nije. Igram samo s nekoliko mladih talentiranih ljudi. Kad pretopim znanje u nekoga tko ima talent, to me održava i fizički i psihički. Želim uživati u treniranju, vidjeti da igrač nakon tri mjeseca zna nešto što prije dolaska ovamo nije znao. Jer, talent je spoj 16 faktora, od načina na koji netko razmišlja do discipline, brzine, anticipacije, koordinacije, motorike… I ono ključno, ‘coachability‘. Kad mu nešto kažeš 30 puta, da 31. put ne napravi istu pogrešku. Jutarnji