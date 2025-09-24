Elektronika koja je mrak

Album, prethodno najavljen singlom „As Alive As You Need Me To Be”, donosi potpuno novu, originalnu glazbu za treći dio revolucionarne filmske franšize „TRON” i predstavlja prvi filmski soundtrack kojeg potpisuju kao Nine Inch Nails, iako su Trent Reznor i Atticus Ross već samostalno skladali glazbu za više od 20 filmova, za što su osvojili dva Oscara, tri Zlatna globusa, Grammy i Emmy nagradu.

Soundtrack za „TRON: Ares” donosi inovativnu zvučnu arhitekturu koju potpisuju Trent Reznor i Atticus Ross. Sastavljen od pulsirajućih sintesajzera, distorziranih tekstura i mračnijih melodija, album je potpuno oslobođen od klasičnog orkestralnog zvuka, pružajući slušatelju snažnu zvučnu eksploziju koju bi mogli očekivati od Nine Inch Nails. Zvukovi opasnosti, melankolije i energije pomiču granice, ostavljajući snažan dojam od početnih taktova. Ravno do dna