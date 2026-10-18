Sad se zna tko ima najbolji joystick

Talijanske vlasti provele su opsežnu operaciju kojom su razotkrile i razbile značajnu kriminalnu mrežu uključenu u proizvodnju i distribuciju krivotvorenih retro igraćih konzola i piratiziranih videoigara. Ukupna vrijednost zaplijenjene robe procjenjuje se na gotovo 50 milijuna eura. Trend retro gaminga, odnosno skupljanja i igranja vintage videoigara i konzola, očito se pokazao kao inspiracija za proizvodnju ovih vrijednih piratiziranih proizvoda. Autentične vintage igre i konzole postale su iznimno tražene među kolekcionarima, pri čemu neki rijetki primjerci postižu astronomske cijene na aukcijama. Primjerice, 2021. godine zapečaćena kopija igre Super Mario 64 prodana je za više od 1,5 milijuna dolara. Bug