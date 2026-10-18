Sad se zna tko ima najbolji joystick
Nintendo ima devet od 20 najprodavanijih konzola svih vremena
Sony ima šest, a Microsoft tri. Nintendov uspjeh obuhvaća četiri desetljeća – od izvornog NES-a iz 1983. do Switcha – te obuhvaća i kućne i ručne konzole s ukupno prodanih 832 milijuna primjeraka. S druge strane, Microsoft je zastupljen isključivo kućnim konzolama čija ukupna prodaja iznosi 177 milijuna jedinica, što je tek nešto više od samog PlayStationa 2 koji drži rekord s preko 160 milijuna prodanih primjeraka. Mreža