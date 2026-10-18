Nintendo ima devet od 20 najprodavanijih konzola svih vremena - Monitor.hr
Nedjelja (11:00)

Sad se zna tko ima najbolji joystick

Nintendo ima devet od 20 najprodavanijih konzola svih vremena

Sony ima šest, a Microsoft tri. Nintendov uspjeh obuhvaća četiri desetljeća – od izvornog NES-a iz 1983. do Switcha – te obuhvaća i kućne i ručne konzole s ukupno prodanih 832 milijuna primjeraka. S druge strane, Microsoft je zastupljen isključivo kućnim konzolama čija ukupna prodaja iznosi 177 milijuna jedinica, što je tek nešto više od samog PlayStationa 2 koji drži rekord s preko 160 milijuna prodanih primjeraka. Mreža


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16.09.2024. (16:00)

Na stari Scart adapter

Nostalgija na crnom tržištu: krivotvorene retro igraće konzole s instaliranim piratiziranim igrama

Talijanske vlasti provele su opsežnu operaciju kojom su razotkrile i razbile značajnu kriminalnu mrežu uključenu u proizvodnju i distribuciju krivotvorenih retro igraćih konzola i piratiziranih videoigara. Ukupna vrijednost zaplijenjene robe procjenjuje se na gotovo 50 milijuna eura. Trend retro gaminga, odnosno skupljanja i igranja vintage videoigara i konzola, očito se pokazao kao inspiracija za proizvodnju ovih vrijednih piratiziranih proizvoda. Autentične vintage igre i konzole postale su iznimno tražene među kolekcionarima, pri čemu neki rijetki primjerci postižu astronomske cijene na aukcijama. Primjerice, 2021. godine zapečaćena kopija igre Super Mario 64 prodana je za više od 1,5 milijuna dolara. Bug