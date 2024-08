Ako nema mjesta za parkirati u hladu...

Svi novi osobni automobili i kombiji ukupne težine 3,5 tone moraju od 7. srpnja imati uređaj za snimanje podataka, koji mora izdržati sudar tako da možemo vidjeti podatke iz automobila prije i nakon nesreća. No, za razliku od kutije u zrakoplovima, kutija u automobilu trebala bi pohranjivati podatke samo pet sekundi prije sudara i 300 milisekundi nakon nesreće. Kutija se pokreće velikom promjenom brzine, većom od 8 km/h za 150 milisekundi, kada se sigurnosni pojasevi zatežu, kada se aktivira zračni jastuk aktivira ili aktivni poklopac motora. Crna kutija ne komunicira ni s jednom bazom podataka i sve informacije ostaju u automobilu, u pravilu za vlasnika. No, postoje načini na koje se može do njih sudskim putem. Revija HAK