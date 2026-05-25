A potencijala "Misli lokalno, djeluj globalno"... Sto milijuna Rusa i milijardu Kineza, 'ej!

Nitko ne želi obnoviti Titov Galeb
Nakon što je brod oštećen tijekom velikog nevremena, sanacija još nije započela, a na raspisani natječaj za popravke nitko se nije javio, piše Dnevnik.hr. Prvotni plan bio je da Galeb postane prvi hrvatski brod-muzej još 2020. godine, no uslijedili su sve veći troškovi i kašnjenja, a situaciju je dodatno zakompliciralo nevrijeme. Projekt obnove je u međuvremenu dosegnuo 22 milijuna eura. Index