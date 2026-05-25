A potencijala "Misli lokalno, djeluj globalno"... Sto milijuna Rusa i milijardu Kineza, 'ej!

Danas (17:00)

Nitko ne želi obnoviti Titov Galeb

Nakon što je brod oštećen tijekom velikog nevremena, sanacija još nije započela, a na raspisani natječaj za popravke nitko se nije javio, piše Dnevnik.hr. Prvotni plan bio je da Galeb postane prvi hrvatski brod-muzej još 2020. godine, no uslijedili su sve veći troškovi i kašnjenja, a situaciju je dodatno zakompliciralo nevrijeme. Projekt obnove je u međuvremenu dosegnuo 22 milijuna eura. Index


Galeb: skupi muzejski projekt bez publike i smisla

Titov Galeb u Rijeci još uvijek nije otvoren, ali je već potrošio oko 22 milijuna eura, uz godišnje troškove održavanja od najmanje 400.000 eura. Brod nema stvarnu vezu s Rijekom ni s antifašističkom borbom, a njegova povijesna važnost svodi se na Titova putovanja tijekom Hladnog rata. Kao muzej nudi kratak, jednokratan obilazak bez šire turističke privlačnosti i realne ekonomske održivosti. Projekt je primjer potopljenog troška: politički simbol koji se nastavlja financirati jer ga se nitko ne usuđuje proglasiti pogreškom. Goran Vojković za Index

Titov ‘Galeb’ oduševio New York Times

The New York Times piše da bi najvažniji dio novog imidža Rijeke trebala biti restaurirana brodica Galeb, gotovo 80 godina staro plovilo koje je pripadalo Josipu Brozu Titu. Međutim, oko Titovog se nasljeđa još uvijek spore politički akteri u Hrvatskoj pa nije sigurno da će se ostvariti naum onih koji žele restaurirati Galeba i pretvoriti ga u muzej koji će svjedočiti o kompleksnoj povijesti Rijeke. Times također vuče paralelu između napora Zlatka Hasanbegovića da izbriše Titovo ime iz udžbenika s debatom oko kipova Konfederacije u SAD-u. Slobodna