Nekome povijest, svima račun
Galeb: skupi muzejski projekt bez publike i smisla
Titov Galeb u Rijeci još uvijek nije otvoren, ali je već potrošio oko 22 milijuna eura, uz godišnje troškove održavanja od najmanje 400.000 eura. Brod nema stvarnu vezu s Rijekom ni s antifašističkom borbom, a njegova povijesna važnost svodi se na Titova putovanja tijekom Hladnog rata. Kao muzej nudi kratak, jednokratan obilazak bez šire turističke privlačnosti i realne ekonomske održivosti. Projekt je primjer potopljenog troška: politički simbol koji se nastavlja financirati jer ga se nitko ne usuđuje proglasiti pogreškom. Goran Vojković za Index