Broj umrlih u SAD-u od predoziranja toliko je narastao da je usporio rast očekivane životne dobi. Dakle, od 1970. do 2000. očekivana životna dob u SAD-u rasla je u prosjeku 2,5 mjeseca svake godine, 2000. godine rast je usporio da bi 2014. rast posve stao i to velikih dijelom zbog porasta broja umrlih od droga. I zbilja velike su brojke – 2015. godine 52.000 ljudi umrlo je od predoziranja, što je veliki rast naspram 2000. godine kad je predoziranje skrivilo smrt 17.000 ljudi. U isto vrijeme smanjuje se broj umrlih od srčanih bolesti, raka, moždanog udara, gripe, bolesti bubrega i pluća. The Verge