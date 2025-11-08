Trumpova vojska u redu za sendviče kod Karitasa

Zbog blokade američkog proračuna, plaće oko 37.000 američkih vojnika stacioniranih u Njemačkoj bile su ugrožene, pa je njemačka vlada privremeno osigurala pozajmicu kako bi ih isplatila. Istodobno je zapovjedništvo američkog garnizona u Bavarskoj preporučilo vojnicima da, ako novac zakasni, koriste pučke kuhinje i karitativne organizacije. Uputa je ubrzo povučena, ali je izazvala nelagodu i ironiju u obje zemlje. HRT