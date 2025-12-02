Kad ti algoritam postane odgojitelj – i to jako loš

“Hrvatska se osjeća nekako svjetskije, nekako američkije, ako se u javnosti širi strah od ekstremnih muslimana. Ako već nemamo ekstremne, dobro će nam poslužiti i oni – dubrovački. Tvrdnja koju Laušić iznosi, po kojoj bi se strani turisti mogli razbježati bude li bilo predstave, pošto je njima najvažnija sigurnost, zaslužuje protupitanje: zašto ti isti turisti hrle u Antaliju i duž turske obale, u zemlju u kojoj ima muslimana i koji bi pridavili Houellebecqa kada bi izvikivao ono o islamu. Kako to Laušić objašnjava? U Turskoj nema dubrovačkih muslimana, ili što?”, komentira Miljenko Jergović. Jutarnji