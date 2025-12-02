Kad ti algoritam postane odgojitelj – i to jako loš
Njemačka traži odgovor: kako zaustaviti radikalizaciju djece na internetu
U Njemačkoj raste broj maloljetnika uključenih u islamistički i desničarski ekstremizam, potaknut online propagandom, društvenim krizama i psihološkim stresom. Stručnjaci upozoravaju da su djeca iz nesigurnih obitelji i izbjegličkih zajednica posebno ranjiva, često tražeći smisao i pripadnost na internetu. Organizacije poput berlinskog VPN-a rade na deradikalizaciji kroz razgovor, emocionalnu podršku i uključivanje roditelja. Istraživanja pokazuju da radikalizacija često počinje na društvenim mrežama i u internetskim eho-komorama. Unatoč trendovima, programi deradikalizacije bilježe vrlo nisku stopu recidivizma. DW