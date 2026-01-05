Kako biti grozan, a osjećati se božanstveno
Ekstremizam kao psihološki prečac: Mržnja prema drugima je najlakši put do lažnog osjećaja vlastite dobrote
John Cleese u videu nastalom proje više od 30 godina analizira psihologiju ekstremizma. Njegov glavni zaključak je da ekstremizam služi kao sredstvo za postizanje unutarnjeg zadovoljstva jer pojedincu pruža “popis neprijatelja”.
- Moralna superiornost: Ekstremist projicira sve zlo u svoje neprijatelje, dok sebe vidi kao utjelovljenje dobrote.
- Opravdanje agresije: Imati neprijatelje omogućuje ljudima da ispoljavaju bijes i vrijeđaju druge, dok istovremeno vjeruju da je njihovo ponašanje moralno opravdano.
- Sličnost ekstrema: Bez obzira na to radi li se o ekstremnoj ljevici ili desnici, mehanizam je isti – jedina razlika je u popisu meta.
Cleese zaključuje da ekstremizam nije borba za istinu, već manifestacija nesigurnosti i paranoje.