Kako biti grozan, a osjećati se božanstveno

John Cleese u videu nastalom proje više od 30 godina analizira psihologiju ekstremizma. Njegov glavni zaključak je da ekstremizam služi kao sredstvo za postizanje unutarnjeg zadovoljstva jer pojedincu pruža “popis neprijatelja”.

Moralna superiornost: Ekstremist projicira sve zlo u svoje neprijatelje, dok sebe vidi kao utjelovljenje dobrote.

Ekstremist projicira sve zlo u svoje neprijatelje, dok sebe vidi kao utjelovljenje dobrote. Opravdanje agresije: Imati neprijatelje omogućuje ljudima da ispoljavaju bijes i vrijeđaju druge, dok istovremeno vjeruju da je njihovo ponašanje moralno opravdano.

Imati neprijatelje omogućuje ljudima da ispoljavaju bijes i vrijeđaju druge, dok istovremeno vjeruju da je njihovo ponašanje moralno opravdano. Sličnost ekstrema: Bez obzira na to radi li se o ekstremnoj ljevici ili desnici, mehanizam je isti – jedina razlika je u popisu meta.

Cleese zaključuje da ekstremizam nije borba za istinu, već manifestacija nesigurnosti i paranoje.