Umjesto zvonjave

Zbog snažnog pada broja vjernika, katolička i evangelistička crkva u Njemačkoj masovno zatvaraju bogomolje. Od 2000. zatvoreno je više od 900 crkava, koje se prodaju, ruše ili prenamjenjuju. Nekadašnji sakralni prostori danas postaju stanovi, hoteli, biciklističke trgovine, boksačke dvorane ili terapijski centri. Dok dio vjernika taj proces doživljava bolno, drugi ga vide kao pragmatičan način da crkvene zgrade i dalje služe zajednici – samo u drukčijem obliku. DW