Oni su imali neku svoju školu

Mnogi Nobelovi laureati imali su nekonvencionalne obrazovne puteve. Einstein je bio osrednji student koji je izbjegavao predavanja, Frances Arnold je izbačena iz škole, a David Card je učio u seoskoj školi s jednom učionicom. Unatoč izazovima, uključujući disleksiju i padove iz predmeta, ovi znanstvenici su pronašli svoje strasti i postali svjetski priznati. Rani rad i raznoliki interesi oblikovali su njihove karijere, pokazujući da put do Nobela ne mora slijediti školski priručnik.