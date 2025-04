Rušenje "suradnika" Tomaševića

Priča Ante Nobilo (75) odvjetnik, odnedavno građevinski poduzetnik i političar: “Koliko bi mene samo došlo kada bi plaćao medijima reklamiranje mojih projekata… Zahvaljujem suradniku Tomaševiću na besplatnoj reklami, jer su mediji sada objavili sve detalje o mojim projektima i na meni je sada samo da prikupim građevinske dozvole i brzo izgradim. Zbog njega je tržište sada upoznato s mojim proizvodima te se nadam kako će kupci na njih navaliti. Osim što mi je jučer napravio reklamu koja vrijedi zaista veliki novac, početkom istog tjedna je ničim izazvan imao potrebu reklamirati moju stranku Pravi SDP. Nismo planirali reklamirati, ali nam je opet napravio uslugu jer je njegov nastup izazvao ogroman val javljanja potencijalnih članova. A sve to zahvaljujući našem suradniku Tomislavu Tomaševiću. On će raditi sve, reklamirati moje građevinske planove, štogod je potrebno samo kako ga nitko ne bi pitao gdje su nestala 2 milijuna eura s Hipodroma. Zar je problem investirati u širenje grada? Ne gradim to naselje u urbanoj jezgri Zagreba koja je u potpunosti zaštićena. Gradim to na ulazu u grad gdje dalje od mojih zgrada na jugu nemate drugih građevina osim propale Sveučilišne bolnice u Blatu. Tamo su samo obične livade i sami ulaz u Zagreb. Zar nije pozitivno da netko nešto gradi?” Jutarnji