Ključ je u vraćanju prirodi

To je praksa koju su ljudi njegovali u kontinuitetu sigurno dvije tisuće godina, a u zadnjih stotinjak godina je takav vid stočarstva na našim prostorima nestao. Kada španjolski pastiri vode ovce na planinu, kroz Madrid prolazi sto tisuća ovaca, dakle kod njih to funkcionira, kaže, a kod nas iz nekog razloga ne. Suradnja između poljoprivrede i zaštite prirode kod nas je na jako niskom nivou i to treba promijeniti. Ne budemo li proizvodili vlastitu hranu istovremeno štiteći prirodu, alternativa su nam veleprodajni centri s namirnicama loše kvalitete. Ekstenzivnim stočarstvom se istovremeno proizvodi zdrava hrana i štiti priroda, dakle imamo dvostruku korist. Oni koji rade na tim programima na nivou ministarstava, trebali bi se malo više potruditi da se to uvede u praksu. Ljudi se moraju vratiti na selo. Agroklub