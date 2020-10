“Ja nisam ponosan na svoju zemlju. I uopće ne razumijem kako se netko može identificirati sa svojom nacijom. To u Njemačkoj baš i ne postoji. Ali postoji to da se identificiraš s nekom idejom” kaže Maik Paap, dečko iz Hamburga koji studira u Zagrebu. “Iznenadilo me i što se nitko udruženo ne buni ni oko čega. Ljudi su razočarani, defenzivni, spremni su na kritiku, ali ništa stvarno ne čine”, kaže Paap. T-Portal