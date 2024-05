Dosadili im brodovi, a i mostovi su im mrski

Može li cesta funkcionirati bez zasoljavanja, odnosno sama otapati led? Čini se kao fikcija, ali izgleda da je moguće. Koliko je to financijski opravdano? E, to je već neko drugo pitanje. Znanstvenici sa Sveučilišta za znanost i tehnologiju Hebei u Shijiazhuangu u Kini razvili su rješenje. Kreirali su mješavinu asfalta koja sama otapa led. Koristili su sol bez klorida, koja je ekološki prihvatljivija. Ona se miješa u prah s tenzidom, silicijevim dioksidom, natrijevim bikarbonatom i troskom iz visokih peći i oblikuje u malene kapsule, koje se zatim umiješaju u asfalt. Površina ceste je stoga trajno blago zasoljena – a abrazija koju uzrokuju automobili u vožnji stalno izlaže nove mikrokapsule. Takva cesta trebala bi trajati do osam godina. Revija HAK