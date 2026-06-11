Rekli bismo da ih je dočekao hladan tuš, ali kad nema vode...
Nova analiza Hubbleovih podataka poljuljala dokaze o vodenim mlazovima na Jupiterovom mjesecu
Znanstvenici su otkrili da su tragovi vodene pare iz 2013. godine zapravo rezultat pogreške u poravnanju snimaka za nekoliko piksela te utjecaja globalne vodikove egzosfere koja stvara sjaj oko mjeseca. Iako ovo otežava budući pristup podzemnom oceanu jer letjelice neće moći jednostavno prikupljati uzorke iz preleta, postojanje gejzira nije potpuno isključeno. Konačne odgovore donijet će NASA-ina letjelica Europa Clipper, koja na odredište stiže 2030. godine. Index