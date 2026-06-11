Rekli bismo da ih je dočekao hladan tuš, ali kad nema vode...

Jupiterov mjesec Europa je za astrobiologe jedan od najintrigantnijih objekata u Sunčevom sustavu. Ispod njegove ledene kore skriva se ocean dubok od 60 do 150 kilometara. Iako je Europa manja od Zemlje, u njezinom oceanu se možda nalazi dvostruko više vode nego u svim oceanima na našem planetu. Taj površinski sloj leda vjerojatno je formiran od podvodnog snijega koji umjesto da pada – lebdi uvis. Index