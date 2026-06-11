Nova analiza Hubbleovih podataka poljuljala dokaze o vodenim mlazovima na Jupiterovom mjesecu - Monitor.hr
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Rekli bismo da ih je dočekao hladan tuš, ali kad nema vode...

Nova analiza Hubbleovih podataka poljuljala dokaze o vodenim mlazovima na Jupiterovom mjesecu

Znanstvenici su otkrili da su tragovi vodene pare iz 2013. godine zapravo rezultat pogreške u poravnanju snimaka za nekoliko piksela te utjecaja globalne vodikove egzosfere koja stvara sjaj oko mjeseca. Iako ovo otežava budući pristup podzemnom oceanu jer letjelice neće moći jednostavno prikupljati uzorke iz preleta, postojanje gejzira nije potpuno isključeno. Konačne odgovore donijet će NASA-ina letjelica Europa Clipper, koja na odredište stiže 2030. godine. Index


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20.08.2022. (14:00)

lspod ledene kore Europe skriva se ocean dubok od 60 do 150 kilometara

Na Jupiterovom mjesecu Europa snijeg ne pada, već lebdi uvis

Jupiterov mjesec Europa je za astrobiologe jedan od najintrigantnijih objekata u Sunčevom sustavu. Ispod njegove ledene kore skriva se ocean dubok od 60 do 150 kilometara. Iako je Europa manja od Zemlje, u njezinom oceanu se možda nalazi dvostruko više vode nego u svim oceanima na našem planetu. Taj površinski sloj leda vjerojatno je formiran od podvodnog snijega koji umjesto da pada – lebdi uvis. Index