'Potencijal koji ljudi imaju za zlom i glupošću nikada se ne smije zanemariti'

Autor Velimir Grgić, inače novinar i književnik objavio je svoju 16. knjigu u karijeri. U intervjuu za Ravno do dna rekao je sljedeće: Zavjere su stare koliko i čovječanstvo, naravno, a tzv. teorije zavjere – dakle zavjere koje nisu dokazane i koje nemaju razriješene povijesne epiloge – postoje u terminologiji od 19. stoljeća, iako će vas u novoj teoriji zavjere teoretičari pokušati uvjeriti da je naziv stvorila CIA za diskreditiranje zavjere nakon ubojstva JFK-a. U knjizi pišem i o stvarima koje sežu nekoliko stotina godina unatrag. Sa samim fenomenom teorija zavjera bavim se sada već točno 20 godina, doslovno od 11. rujna 2001. i otkrića Alexa Jonesa, čije su emisije dijeljene preko Napstera i kasnije DC++, prije pojave YouTubea. U zadnjih 20 godina, s rastom interneta rasla je i komunikacijska mreža u kojoj su teorije zavjere dobile plodno tlo i krenule se globalno širiti nevjerojatnom brzinom, bez nekog posebnog filtera. Nakon 11. rujna i u doba iračkog rata, sve se činilo kao politički aktivizam i borba protiv korupcije vojno-industrijskog kompleksa – no do danas, priča je s opskurnih foruma i grupa skočila u mainstream i otišla još dalje u nadrealizam.