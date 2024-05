Možda je vlada, možda su Srbi, možda masoni - neko me sabotira i protiv mene lobira

Iako se to ne može reći za većinu teorija urota, ponekad je isplativo biti skeptičan. Jedna od najčešće spominjanih je ona da državne službe ponekad zaista prate svoje građane i pokušavaju utjecati na njihove umove. Dokaz za to je MKUltra, naziv za niz ilegalnih eksperimenata koje je na ljudima provodila CIA u pokušaju da drogama utječu na slobodnu volju ljudi. No, to je bilo 50-ih, bio je Hladni rat, a u SAD-u je vladala paranoja pred komunizmom, ili čime su ih već sve plašili da će im doći s istoka. Uglavnom, CIA nije uspjela u svom naumu, a informacije o projektu su kasnije procurile u javnost. To čak nije jedini potvrđeni slučaj da su vladine organizacije provodile eksperimente nad ljudima. IFL Science