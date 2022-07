Hoteli se trude ugoditi gostima na sve moguće načine, a jadan od njih, smješten uz zračnu luku u Frankfurtu otišao je najdalje od svih. Po uzoru na neke stambene zgrede hotel b’mine omogućio je gostima da spavaju s pogledom na svoj automobil. Pomoću posebnog lifta vozilo se podiže do sobe, gost će ga parkirati na balkonsku površinu koja je na nekoliko metara od kreveta i to je to. Osim lokacije u Frankfurtu, sličan hotel gradi se i u Düsseldorfu. Hotel ima zanimljivi koncept jer, ako želite, ne morate tijekom boravka vidjeti nijednog drugog gosta. Doručak i druge obroke vam nose u sobu, prijava je pomoću aplikacije, a podaci o pristupnoj šifri za dizalo šalju se na pametni telefon. Dakle, maksimalna privatnost je zajamčena, a gdje ćete ljepše dočekati jutro? Uz prve sunčane zrake okrećete se prema prozoru, a ispred vas je parkiran Volkswagen Golf ‘trojka’. Inače, svaka od hotelskih soba opremljena je i punjačem za električna vozila. Aranžman s automobilom na balkonu košta oko 200 eura za jednu noć. HAK Revija