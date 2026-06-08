Kotači ostaju, zakoni dolaze

Nova pravila za kampove: Mobilne kućice pod kontrolom države - Monitor.hr
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Nova pravila za kampove: Mobilne kućice pod kontrolom države

Ministarstvo prostornog uređenja priprema novi Pravilnik o jednostavnim građevinama koji će, s ciljem zaštite obale, strogo regulirati status mobilnih kućica. Prema riječima ministra Branka Bačića, ove će se kućice tretirati kao građevine za koje je potrebna lokacijska, ali ne i građevinska dozvola. Nova pravila nalažu uklanjanje kućica unutar 25 metara od mora u roku od 5 godina, dok se cijeli kampovi moraju uskladiti s limitom od maksimalno 30% izgrađenosti u roku od 10 godina. Kamping udruženja i HGK suzdržavaju se od komentara do lipanjskog javnog savjetovanja. Poslovni


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