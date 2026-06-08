Kotači ostaju, zakoni dolaze

Već danas možete isplanirati savršeno ljetovanje, produženi vikend ili proljetni odmor. Kamp Brioni, Puntižela se nalazi u borovoj šumi uz 1.500 metara dugu plažu, a po cijeni već od 399kn su dostupni termini od travnja pa sve do listopada. Gostima su na raspolaganju svi potrebni sadržaji: restoran s terasom, kafići, sportski tereni, internet kutak. Naravno, nećete propustiti napraviti izlet u obližnju Pulu, a ljubitelje prirodnih ljepota oduševit će Nacionalni park Brijuni. kupime.hr