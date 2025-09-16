Nova studija: organski spojevi na Enkeladu možda nastaju na ledu, a ne u oceanu - Monitor.hr
Danas (14:00)

Ipak se nećemo preseliti tamo

Nova studija: organski spojevi na Enkeladu možda nastaju na ledu, a ne u oceanu

Znanstvenici sugeriraju da organski spojevi otkriveni u gejzirima Saturnovog mjeseca Enkelada ne moraju potjecati iz njegova podzemnog oceana, nego mogu nastati na ledenoj površini djelovanjem radijacije iz Saturnove magnetosfere. Eksperimenti provedeni na Institutu HUN-REN pokazali su da bombardiranje zaleđene smjese vode, CO₂, metana i amonijaka stvara molekule prebiotičkog tipa. To ne isključuje mogućnost života u oceanu, ali upozorava da gejziri možda nisu izravni dokaz. Razlikovanje podrijetla organskih spojeva zahtijevat će nove misije, uključujući predloženu ESA-inu misiju u sklopu programa Voyage 2050. Bug


Slične vijesti

07.08.2023. (07:00)

Ako ima života, malo im je zima

Enkeladov ocean? Mineralna voda bogata fosfatima

Rad o fosfatima u ledenom oceanu Saturnova satelita Enkelada zavrijedio da se objavi u tako uglednom znanstvenom časopisu kao što je Nature. Kako pokazuje analiza 107 čestica leda što ju je napravila sonda Cassini, tekuća voda što se krije ispod debele ledene kore Saturnova satelita daleko je od toga da bi sastavom bila nalik na snježnicu. Usporedimo li pak vodu iz Enkeladovog oceana s vodom iz onog zemaljskog, vidjet ćemo da je koncentracija soli u njemu ipak manja, ali zato je koncentracija fosfata najmanje stotinu puta veća. Kako su tamo dosjpeli? Otapanjem fosfatnih minerala. Zašto je to važno? Gdje je fosfor, tu je i život (zapravo obratno, jer bez fosfora nema nukleinskih kiselina, prijenosa energije… objašnjava Nenad Raos za Bug.