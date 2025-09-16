Ipak se nećemo preseliti tamo
Nova studija: organski spojevi na Enkeladu možda nastaju na ledu, a ne u oceanu
Znanstvenici sugeriraju da organski spojevi otkriveni u gejzirima Saturnovog mjeseca Enkelada ne moraju potjecati iz njegova podzemnog oceana, nego mogu nastati na ledenoj površini djelovanjem radijacije iz Saturnove magnetosfere. Eksperimenti provedeni na Institutu HUN-REN pokazali su da bombardiranje zaleđene smjese vode, CO₂, metana i amonijaka stvara molekule prebiotičkog tipa. To ne isključuje mogućnost života u oceanu, ali upozorava da gejziri možda nisu izravni dokaz. Razlikovanje podrijetla organskih spojeva zahtijevat će nove misije, uključujući predloženu ESA-inu misiju u sklopu programa Voyage 2050. Bug