Ipak se nećemo preseliti tamo

Rad o fosfatima u ledenom oceanu Saturnova satelita Enkelada zavrijedio da se objavi u tako uglednom znanstvenom časopisu kao što je Nature. Kako pokazuje analiza 107 čestica leda što ju je napravila sonda Cassini, tekuća voda što se krije ispod debele ledene kore Saturnova satelita daleko je od toga da bi sastavom bila nalik na snježnicu. Usporedimo li pak vodu iz Enkeladovog oceana s vodom iz onog zemaljskog, vidjet ćemo da je koncentracija soli u njemu ipak manja, ali zato je koncentracija fosfata najmanje stotinu puta veća. Kako su tamo dosjpeli? Otapanjem fosfatnih minerala. Zašto je to važno? Gdje je fosfor, tu je i život (zapravo obratno, jer bez fosfora nema nukleinskih kiselina, prijenosa energije… objašnjava Nenad Raos za Bug.