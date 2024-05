I oni se opustili

Sudeći upravo po naslovu albuma, žele da im je u glazbi dobro, da im je zabavno i da nisu primarno opterećeni ciljanjem ishoda, u smislu: hoće li opet uspjeti biti najprodavaniji američki rock benda, kao što im se već u prošlosti događalo. Stvari su se u tom smjeru počele odvijati na prijašnjem albumu, također znakovitog naslova, „When You See Yourself“ iz 2021. kad su se Followilli posvetili sebi i glazbi tijekom pandemijskog perioda koji je donio pauze od koncertnih obaveza. „Can We Please Have Fun“ dolazi kao naglašeniji nasljednik tog mindseta, kao što ga prati i odluka benda o promjeni izdavačke kuće. U svojoj zvučnoj vizuri Kings Of Leon na novom albumu nisu krenuli u neke revolucionarne preinake. Oni su i dalje odlučni starjeti na način kako oni žele, ali je uočljivo da su postali malo žustriji u izričaju uz poneko razularenije ubrzanje ritma i reske rifovske otkivke. Ravno do dna