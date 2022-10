Tihi ubojica in the making

Članice NATO su neslužbeno dogovorile da ne isporučuju na svoju ruku borbene tenkove Ukrajini zapadne proizvodnje, tvrde njemački socijaldemokrate (SPD) koje predvode vladajuću koaliciju. Kako je rekao zastupnik SPD- zadužen za pitanja obrane Wolfgang Hellmich, dogovor je neformalan jer NATO ionako nema svoje oružje koje bi isporučio, nego to čine članice. Ali, za sada se sve članice NATO-a pridržavaju tog navodnog dogovora, kažu u SPD. Ove tvrdnje su u Njemačkoj dočekane u atmosferi užarenih rasprava o tome treba li Berlin poslati dodatno teško naoružanje za obranu Ukrajine. Do sada je Njemačka obećala haubice i tenkove tipa Gepard – ali to su defenzivni tenkovi namijenjeni protuzračnoj obrani. Također Berlin šalje modernije tenkove Sloveniji kako bi ova Ukrajini ustupila stare tenkove sovjetskog tipa. DW