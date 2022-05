Ne žele ljutiti medvjeda s istoka

Vidio sam što je rekao predsjednik Milanović. Vratimo se korak unatrag. Finska i Švedska nisu još službeno zatražile primanje u NATO. Sve je to još hipotetski. Hrvatski predsjednik sve to želi povezati s izbornom reformom u BiH. Svima je jasno da nije primjereno povezivati bilateralne teme s odlukama na multilateralnom nivou. Mislim da su Finska i Švedska velika tema te da bi bile veliki dobitak za NATO. (…) Što se tiče situacije u BiH, to je tema za Visokog predstavnika ili Europsku uniju ili UN, ali ne i za NATO. Tu temu treba pokrenuti na za to odgovarajućem mjestu. Index