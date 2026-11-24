Prije otprilike 70.000 godina binarni sustav Scholzove zvijezde – maleni crveni patuljak i njegov skriveni pratitelj, smeđi patuljak – prošao je na manje od jedne svjetlosne godine od Sunca, kroz vanjski rub Oortovog oblaka. Nova analiza putanja gotovo 340 objekata s neuobičajenim hiperboličkim orbitama pokazuje da se njih 36 vraća prema zviježđu Blizanaca, što upućuje na to da ih je gravitacija tog sustava izbacila iz putanje. Iako dio znanstvenika upozorava na moguću pristranost podataka, otkriće podupire teoriju o drevnom zvjezdanom susretu. Smithsonian

Zbog slabašnog sjaja tadašnji ih ljudi u pravilu nisu mogli vidjeti golim okom, osim eventualno nakratko tijekom snažnih bljeskova crvenog patuljka. Ipak, njihova je gravitacija poremetila bilijune ledenih objekata – dio kometa zauvijek su izbacili u međuzvjezdani prostor, dok su druge gurnuli prema unutarnjim planetima, kamo polako putuju i danas. Znanstvenici ujedno upozoravaju da slične tamne zvijezde i danas lako mogu proći neopaženo.