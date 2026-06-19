Projekti idu, znanost stoji
Novi europski program FP10 kroji znanost po mjeri politike i vojske, gušeći slobodno istraživanje
Pripreme za europski znanstveni program FP10 (2028. – 2034.) nameću prioritete poput sigurnosti, umjetne inteligencije i “dvojne namjene” (civilno-vojne), čime se gubi autonomija istraživanja. Modeli financiranja postali su epistemički alati koji određuju što se smije istraživati, tko dobiva stabilnost, a tko rizik. Mladi znanstvenici danas prisilno uče pravila sustava i prioritete umjesto slobodne znanosti, internalizirajući poruku da je istraživanje iz čistog interesa – pogreška. Dok Europa traži brzu primjenjivost i predvidivost, stručnjaci upozoravaju da se time uništavaju dugoročna, bazična i kritička istraživanja te zanemaruje nevidljivi rad održavanja znanstvene infrastrukture. Ideje