Novi europski program FP10 kroji znanost po mjeri politike i vojske, gušeći slobodno istraživanje - Monitor.hr
Danas (11:00)

Projekti idu, znanost stoji

Novi europski program FP10 kroji znanost po mjeri politike i vojske, gušeći slobodno istraživanje

Pripreme za europski znanstveni program FP10 (2028. – 2034.) nameću prioritete poput sigurnosti, umjetne inteligencije i “dvojne namjene” (civilno-vojne), čime se gubi autonomija istraživanja. Modeli financiranja postali su epistemički alati koji određuju što se smije istraživati, tko dobiva stabilnost, a tko rizik. Mladi znanstvenici danas prisilno uče pravila sustava i prioritete umjesto slobodne znanosti, internalizirajući poruku da je istraživanje iz čistog interesa – pogreška. Dok Europa traži brzu primjenjivost i predvidivost, stručnjaci upozoravaju da se time uništavaju dugoročna, bazična i kritička istraživanja te zanemaruje nevidljivi rad održavanja znanstvene infrastrukture. Ideje


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31.01.2017. (21:00)

Pokazivanje mišića

Militarizacija Balkana postaje stvarnost

Nabava oružja, ponovno uvođenje vojnog roka u Srbiji i Hrvatskoj, Kosovo želi svoju vojsku… Je li u tijeku regionalna utrka u naoružanju? Sudeći prema medijima, prije svega onima u Srbiji – da. “Nabava zrakoplova pod povoljnim uvjetima i raketnih sustava za protuzračnu obranu nije sporna. No, tu postoji jedan drugi fenomen, a to je militarizacija koju dio medija provodi kao neku propagandnu kampanju. Mislim da stvaranje takve atmosfere odgovara nekim međunarodnim interesima, koji nadilaze Srbiju i koji provode propagandnu kampanju na razini cijele Europe. Tu bi trebalo obratiti pozornost na izvore informiranja koji pokazuju jednu izraženu prorusku tendenciju”, ističe za DW novinar Daniel Šunter.