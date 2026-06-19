Projekti idu, znanost stoji

Nabava oružja, ponovno uvođenje vojnog roka u Srbiji i Hrvatskoj, Kosovo želi svoju vojsku… Je li u tijeku regionalna utrka u naoružanju? Sudeći prema medijima, prije svega onima u Srbiji – da. “Nabava zrakoplova pod povoljnim uvjetima i raketnih sustava za protuzračnu obranu nije sporna. No, tu postoji jedan drugi fenomen, a to je militarizacija koju dio medija provodi kao neku propagandnu kampanju. Mislim da stvaranje takve atmosfere odgovara nekim međunarodnim interesima, koji nadilaze Srbiju i koji provode propagandnu kampanju na razini cijele Europe. Tu bi trebalo obratiti pozornost na izvore informiranja koji pokazuju jednu izraženu prorusku tendenciju”, ističe za DW novinar Daniel Šunter.