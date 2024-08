Što se krije u sobi pored?

U bogatoj filmografiji Pedra Almodóvara nadolazeći film The Room Next Door imat će istaknuto mjesto. Naime, riječ je o njegovom prvom dugometražnom filmu na engleskom jeziku. Okosnicu radnje filma čini narušeni odnos majke i kćeri. Do zapleta dolazi kada se u priči pojavi osoba koja će ih pokušati ponovo spojiti. Redatelj je opisao film čija se radnja odvija u New Yorku kao priču “o vrlo nesavršenoj majci i njezinoj ogorčenoj kćeri, koje žive odvojene živote zbog dubokog nesporazuma”. Journal