Almodóvar u Cannesu predstavio "Bitter Christmas", novu vizualno raskošnu autofikciju
Danas (13:00)

Kad redatelj sam sebi postane i muza i alter ego

Almodóvar u Cannesu predstavio “Bitter Christmas”, novu vizualno raskošnu autofikciju

Španjolski redatelj Pedro Almodóvar predstavio je na Filmskom festivalu u Cannesu dramu Bitter Christmas (Amarga Navidad), svoje najosobnije i izrazito metatekstualno ostvarenje. Radnja prati redateljicu reklama iz 2004. čija se priča ispostavlja kao fikcija njezina autora Raúla, redatelja iz 2026. koji izgledom neodoljivo podsjeća na samog Almodóvara. Iako kritičari napominju da film nije na razini remek-djela Pain and Glory, hvale zaigranu strukturu s dvjema vremenskim linijama, vrhunsku glumačku postavu te redateljev prepoznatljiv, vizualno raskošan kolorit. Film je u Španjolskoj već zaradio više od tri milijuna dolara. Journal


16.12.2024. (11:00)

Nepokon neki film s dušom

Almodóvarova ‘Susjedna soba’ daje uvjerljiv odgovor na pitanje: Može li smrt biti dobra?

Četrdeset i četiri godine nakon svoga prvog mladenačkog dugometražnog igranog filma ‘Djevojke iz grupe’, nastaloga na vrhuncu španjolskoga kontrakulturnog pokreta La Movida Madrileña, Pedro Almodóvar kao 75-godišnji sineast svjetskog ugleda promišlja o posljednjim danima nečijeg života u filmu koji je osvojio Zlatnog lava i zasluženo visoke ocjene. . Iako govori o želji za smrću, Almodóvar je rad prije svega posveta i – pohvala životu. Bez obzira na to koliko u konkretnom slučaju život još trajao, nekoliko tjedana ili nekoliko mjeseci. Smrt je u ovom prikazu nešto što čak i čovjek može uvjetno pobijediti odluči li se za nju onda kada je može sam uzrokovati, a ne u trenucima u kojima više ne vlada ni vlastitim umom ni tijelom. Boško Picula za tportal

04.09.2024. (16:00)

Ljubav, strast i smrt

Novi Almodovarov film bavi se kontroverznom temom, a na Venecijanskom festivalu dobio je rekordne ovacije

Čak sedamnaest minuta trajao je aplauz kojim je publika na 81. Venecijanskom filmskom festivalu pokazala oduševljenje novim dugometražnim ostvarenjem slavnog španjolskog filmaša, a njegov najnoviji filmski naslov “The Room Next Door” prvi je redateljev dugometražni film na engleskom jeziku. U središte svog novog dramskog filma postavio je, piše Vanity Fair, bivšu ratnu reporterku Marthu (Swinton), koja pati od raka vrata maternice. Kako eksperimentalna terapija nije dala rezultate, Martha odlučuje skončati pod svojim uvjetima. Ne želeći posljednje dane provesti sama, ponovno se povezuje sa starom prijateljicom, spisateljicom Ingrid (Moore) te ju moli da joj pravi društvo do trenutka ‘odlaska‘. Jutarnji

10.08.2024. (18:00)

Što se krije u sobi pored?

Novi film Pedra Almodóvara nešto je sasvim drugačije u njegovom opusu

U bogatoj filmografiji Pedra Almodóvara nadolazeći film The Room Next Door imat će istaknuto mjesto. Naime, riječ je o njegovom prvom dugometražnom filmu na engleskom jeziku. Okosnicu radnje filma čini narušeni odnos majke i kćeri. Do zapleta dolazi kada se u priči pojavi osoba koja će ih pokušati ponovo spojiti. Redatelj je opisao film čija se radnja odvija u New Yorku kao priču “o vrlo nesavršenoj majci i njezinoj ogorčenoj kćeri, koje žive odvojene živote zbog dubokog nesporazuma”. Journal

05.12.2019. (14:30)

Više ne visi Pedro

Polimac o novom Almodovaru: Izvrsno ostvarenje, vraća ga u prvu europsku redateljsku ligu

Kao da je i sam osjetio da više nije u onom zlatnom razdoblju kad je nanizao Oscarom nagrađene ‘Sve o mojoj majci’ i ‘Pričaj s njom’ te svojevrsni subverzivni vrhunac ‘Loš odgoj’, pa je napravio važan zaokret koji je rezultirao njegovim najboljim ostvarenjem posljednjeg desetljeća. To je trik koji su već mnogi patentirali, a zove se jako intimno čeprkanje po autobiografiji – piše Polimac za Jutarnji o novom Almodovarovom filmu ‘Tuga i slava’.

17.08.2019. (11:30)

Prijedlog za suvenir - ćevapi kao privjesak za ključeve

Otvoren Sarajevo film festival nagradama Inarituu i Pawlikovskom, na rasporedu Almodovar

Sinoć je svečano otvoren najveći filmski festival u regiji uručenjem nagrada Počasno Srce Sarajeva višestrukom oskarovcu Alejandru G. Inarituu i oskarovcu Pawelu Pawlikowskom. Simpatična ideja da se tradicionalni crveni tepih zamijeni bosanskim ćilimom upalila je pa zvijezde snimaju selfije na crvenom ćilimu. Drugi dan festivala u znaku je filma ‘Tuga i slava’ Pedra Almodovara. Fest traje do petka i bit će prikazano 270 filmova.

 

20.05.2019. (10:30)

Jurica Pavičić iz Cannesa: Almodóvar je napravio svoj možda najbolji film u posljednjih deset godina

Ovog petka na canneskom je festivalu prikazan njegov najnoviji film Dolor y gloria (Bol i slava), film koji je dosad možda i najbliži tom opisu. Riječ je o filmu kojeg dio kritike ne bez razloga naziva Almodóvarovim “Osam i po”. Kroz priču o krizi ocvalog umjetnika, naime, Almodóvar se vraća na epizode, slike i motive iz svojih formativnih godina, uključujući Madrid doba movide, odrastanje uz majku te buđenje homoseksualnosti.

31.01.2017. (18:34)

Pedro Almodovar bit će predsjednik žirija 70. filmskog festivala u Cannesu

28.11.2016. (23:16)

O ženama i boli

Novi Pedro Almodovar hipnotičan, melankoličan, ali ne baš kao prije

Julieta je krajnje hipnotički, melankolični, diskretni i kirurški precizni film o osjećaju krivnje i boli koju nanosi gubitak voljene osobe. Intimni i tihi film, animiran sablastima sjećanja i pismima koje treba poslati. No možda ovo nije onaj Almodovar kakva najviše volimo i na kakva smo navikli. Kao da se osjeća stanoviti zamor”, komentira Novi list.