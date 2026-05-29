Kad redatelj sam sebi postane i muza i alter ego
Almodóvar u Cannesu predstavio “Bitter Christmas”, novu vizualno raskošnu autofikciju
Španjolski redatelj Pedro Almodóvar predstavio je na Filmskom festivalu u Cannesu dramu Bitter Christmas (Amarga Navidad), svoje najosobnije i izrazito metatekstualno ostvarenje. Radnja prati redateljicu reklama iz 2004. čija se priča ispostavlja kao fikcija njezina autora Raúla, redatelja iz 2026. koji izgledom neodoljivo podsjeća na samog Almodóvara. Iako kritičari napominju da film nije na razini remek-djela Pain and Glory, hvale zaigranu strukturu s dvjema vremenskim linijama, vrhunsku glumačku postavu te redateljev prepoznatljiv, vizualno raskošan kolorit. Film je u Španjolskoj već zaradio više od tri milijuna dolara. Journal