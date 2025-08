Frank Drebin Jr, ovaj put s nešto opakijom prošlošću

Pothvat je tim veći što Neeson nikada u karijeri, u kojoj je prije ovog nastupio u 105 filmova, nije igrao komičnu ulogu. Ovdje intuitivno pronalazi specifičan parodični tonalitet i glumački ga vješto razvija i dograđuje. Kad je o remakeovima riječ, postoje dvije suprotstavljene teorije: jedna tvrdi da nema smisla raditi remakeove dobrih i uspješnih filmova jer je u drugom pokušaju velika vjerojatnost da ih pokvarimo te je logičnije snimati remakeove filmova koji su imali potencijala, no nisu dobro ispali ili nisu bili uspješni i tako im pružiti novu priliku. Druga teorija je mnogo jednostavnija i smatra kako – simple as that – veće šanse za uspjeh imaju remakovi filmova koji su već bili hitovi, nego onih koji to nisu. S Golim pištoljem je double trouble, ne samo što je riječ o velikom filmskom hitu, već i o filmu posve originalnog humora koji nije lako imitirati, osobito ako u njega nisu uključeni originalni autori i ikonični glavni glumac. Index