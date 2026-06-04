Još da zadrže liječnike, gdje bi im bio kraj
Novi KBC Osijek: Mega-projekt od 850 milijuna eura zaokret za istok Hrvatske
Na proslavi Dana Osječko-baranjske županije predstavljeni su detalji izgradnje novog KBC-a Osijek, projekta vrijednog 850 milijuna eura koji su Vlada RH i lokalni čelnici proglasili povijesnim. Impresivni objekt od 215.000 kvadrata zamijenit će staru paviljonsku bolnicu i postati jedan od najvećih bolničkih centara u ovom dijelu Europe, osiguravajući vrhunsku zdravstvenu skrb za cijelu regiju. Premijer Plenković i ministar Anušić istaknuli su da ovaj strateški projekt, uz rast zaposlenosti i povratak mladih, označava novu eru i ključnu prekretnicu za dugoročnu budućnost i razvoj Slavonije. Poslovni