Još da zadrže liječnike, gdje bi im bio kraj

Jedna često citirana studija, objavljena 1984. godine, pokazala je da je pogled kroz prozor u bolničkoj sobi pomogao pacijentima koji su se oporavljali od operacije žuči da se oporave jedan dan brže, trebali su manje lijekova protiv bolova i imali su manje postkirurških komplikacija za razliku od pacijenata čiji su kreveti imali pogled na goli zid sobe. Gotovo 10 godina kasnije doktor Roger Ulrich i kolege u Švedskoj otkrili su da su pacijenti koji su gledali fotografije koje prikazuju vodu manje uznemireni i da im treba manja doza lijekova protiv bolova od onih koji su gledali apstraktnu umjetnost ili nisu uopće gledali umjetnička djela. Štoviše, brojna istraživanja iz različitih izvora otkrila su da prisutnost prirode, bilo biljaka u zatvorenom prostoru ili pogled s prozora na vrt, može povećati zadovoljstvo pacijenata i njihove obitelji. Pokazalo se i da priroda utječe na oporavak nakon boravka u bolnici. Green