Novi KBC Osijek: Mega-projekt od 850 milijuna eura zaokret za istok Hrvatske - Monitor.hr
Danas (12:00)

Još da zadrže liječnike, gdje bi im bio kraj

Novi KBC Osijek: Mega-projekt od 850 milijuna eura zaokret za istok Hrvatske

Na proslavi Dana Osječko-baranjske županije predstavljeni su detalji izgradnje novog KBC-a Osijek, projekta vrijednog 850 milijuna eura koji su Vlada RH i lokalni čelnici proglasili povijesnim. Impresivni objekt od 215.000 kvadrata zamijenit će staru paviljonsku bolnicu i postati jedan od najvećih bolničkih centara u ovom dijelu Europe, osiguravajući vrhunsku zdravstvenu skrb za cijelu regiju. Premijer Plenković i ministar Anušić istaknuli su da ovaj strateški projekt, uz rast zaposlenosti i povratak mladih, označava novu eru i ključnu prekretnicu za dugoročnu budućnost i razvoj Slavonije. Poslovni


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20.10.2022. (08:00)

Priroda liječi

Vrtovi oko bolnica ubrzavaju oporavak pacijenata

Jedna često citirana studija, objavljena 1984. godine, pokazala je da je pogled kroz prozor u bolničkoj sobi pomogao pacijentima koji su se oporavljali od operacije žuči da se oporave jedan dan brže, trebali su manje lijekova protiv bolova i imali su manje postkirurških komplikacija za razliku od pacijenata čiji su kreveti imali pogled na goli zid sobe. Gotovo 10 godina kasnije doktor Roger Ulrich i kolege u Švedskoj otkrili su da su pacijenti koji su gledali fotografije koje prikazuju vodu manje uznemireni i da im treba manja doza lijekova protiv bolova od onih koji su gledali apstraktnu umjetnost ili nisu uopće gledali umjetnička djela. Štoviše, brojna istraživanja iz različitih izvora otkrila su da prisutnost prirode, bilo biljaka u zatvorenom prostoru ili pogled s prozora na vrt, može povećati zadovoljstvo pacijenata i njihove obitelji. Pokazalo se i da priroda utječe na oporavak nakon boravka u bolnici. Green

29.08.2022. (22:00)

Ne daj Bože da oboliš kod nas

U osječkoj bolnici juhu posluživali u rabljenim plastičnim bocama

Na propust u dostavi obroka pacijentima, u svojoj objavi na Facebooku, nedavno je upozorio predsjednik osječkog SDP-a i osječki gradski vijećnik Milan Blagojević, ustvrdivši, uz popratne fotografije, kako se pacijentima juha poslužuje u rabljenim plastičnim bocama i posudama od kiselog vrhnja. Ravnateljstvo osječkog Kliničkog bolničkog centra (KBC) izvijestilo je u ponedjeljak kako je pokrenulo postupak utvrđivanja odgovornosti za propust u dostavi hrane pacijentima. Nacional

02.02.2022. (19:00)

Multifunkcionalna cigla

Mala bolnica od cigle u Bangladešu proglašena najboljom novom zgradom na svijetu

Bolnica prijateljstva, primjer klimatski osviještenog dizajna izgrađen s minimalnim resursima projektirana je kao stroj za prikupljanje kišnice, sa svakim krovom i dvorišnom površinom koja se odvodi u središnji kanal, koji se proteže u dva spremnika na oba kraja mjesta.Koristeći lokalno izrađene cigle, Chowdhury je razvio kampus na način da pruža zaklon od jake kiše i potiče poprečnu ventilaciju kroz zgrade, dok se dnevno svjetlo odbija natrag unutra, tako da tijekom dana nije potrebno umjetno svjetlo. Blokovi su nagnuti kako bi se iskoristila prednost prevladavajućeg smjera vjetra, što znači da većina područja ne treba ni klimatizaciju, osim operacijskih dvorana i rađaonica. Green

28.09.2019. (23:30)

Pri kraju

Dovršava se nova bolnica u Puli

Za mjesec dana prvi pacijenti liječit će se u novoj bolnici u Puli, koja se dovršava ovih dana. Dio nove bolnice dobio je uporabnu dozvolu, slijedi opremanje medicinskom opremom i dozvola za rad, nakon čega počinje veliko seljenje medicinskog osoblja. Bolnica je vrijedna 750 milijuna kuna, a nedavno je odobren kredit od 150 milijuna kuna kojim će se dovršiti investicija.

25.07.2017. (20:30)

Novi biznis

Televizor u bolnici – 20 kuna po danu

RTL piše o tome kako se pacijentima zagrebačkih bolnica naplaćuje iznajmljivanje televizora. Naime, u svim su klinikama oblijepljene reklame za najam televizora, a ta usluga košta 20 kuna po danu. Praksa iznajmljivanja vrijedi i u bolnicama EU, no tamo tvrtke koje iznajmljuju televizore imaju ugovor s bolnicom. U zagrebačkom slučaju iznajmljivač ugovor nema, ali ga osoblje pušta i njima dostavlja televizor.

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Zagreb: Pogoršalo se stanje žene koju su vatrogasci jučer pregazili dok su gasili požar u studentskom domu Cvjetno naselje, život joj je ugrožen

14.06.2016. (16:54)

Udruga privatnih poliklinika protiv ulaganja u javno zdravstvo

Udruga privatnih poliklinika koja djeluje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca pobunila se protiv najave Ministarstva zdravlja o nabavci CT i MSCT uređaja za institucije javnog zdravstva. Dosad su se pacijenti zbog manjka uređaja, odnosno dugih lista čekanja, upućivali privatnim klinikama. HUP-Udruga privatnih poliklinika smatra kako nabavka nije dobar potez. No, uzroke njihovoj pobuni treba tražiti u gubitku financijske koristi, piše Bilten.