Jack Ma, šef Alibabe i najbogatiji Kinez, nije viđen u Kini od kraja 2020.

Umjetna inteligencija i ostala tehnologija u sljedeća tri desetljeća donijet će ljudima više boli nego sreće, upozorio je osnivač Alibabe i milijarder Jack Ma. “Društveni sukobi u sljedećih 30 godina utjecat će na sve sektore industrije”, rekao je Ma na konferenciji u Kini o promjenama u svijetu rada slijedom automatizacije i interneta. “Isto tako sam upozoravao na to što će se dogoditi uvođenjem e-trgovine, no nitko me nije slušao”, kaže Ma i smatra da će u dogledno vrijeme roboti postati i direktori firmi. Guardian