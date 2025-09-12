Dinosauri su izbrisani u trenu, a nama ostaju Excel tablice i rasprave na konferencijama

U povijesti Zemlje dogodilo se šest, a ne pet velikih izumiranja, pokazalo je novo istraživanje američkih znanstvenika. Ona su nastupila redom – krajem Ordovicija, u kasnom Devonu, na kraju Perma, na kraju Trijasa i na kraju Krede. Podrobna ispitivanja fosilnih ostataka pokazala su da se prije 550 milijuna godina, tijekom razdoblja Ediakarija, dogodilo prvo veliko izumiranje, u kojem je nestalo oko 80% svih organizama. Zemlju su u to vrijeme nastanjivali prvi složeni, višestanični organizmi. Posebno je zanimljivo to što se ono dogodilo zbog promjena u okolišu i klimi te manjka kisika. Izumiranje u Ediakariju bilo je teže dokumentirati jer su stvorenja koja su tada živjela uglavnom imala meka tijela koja nisu dobro očuvana u fosilnom zapisu – nije bilo organizama s tvrdim oklopima ili kosturima. Index