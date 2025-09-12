Dinosauri su izbrisani u trenu, a nama ostaju Excel tablice i rasprave na konferencijama
Novo istraživanje osporava tvrdnju o šestom masovnom izumiranju vrsta
Novo istraživanje osporava tezu da je čovječanstvo izazvalo šesto masovno izumiranje. Analiza 163.000 vrsta pokazuje da je od 1500. do danas izumrlo 102 roda, uglavnom na osjetljivim otočnim staništima. To predstavlja tek 0,45% od ukupnog broja rodova i, prema autorima, nije razina masovnog izumiranja kakva se događala pet puta u povijesti Zemlje. Dok neki znanstvenici upozoravaju na krizu bioraznolikosti, drugi smatraju da je sama rasprava o “šestom izumiranju” odvlačenje pažnje od hitnih problema zaštite vrsta. Index